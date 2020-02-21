لماذا أمر السلطان العماني بتعديل النشيد الوطني؟

أصدر السلطان العماني الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، أمس الخميس، مرسوما يقضي بإدخال تغييرات على كلمات في النشيد الوطني العماني والعلم وشعار السلطنة.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، أن "السلطان بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".... ولكن لماذا سيتم تعديل النشيد الوطني؟

في عام 1970 وبعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، الذي رحل عن عالمنا مطلع العام الجاري عن عمر ناهز 80 عاما، ألف الشاعر حفيظ بن سالم السيل الغساني، النشيد الوطنى للسلطنة، ولحنه الموسيقار المصري الكبير محمد عبد الوهاب، وكان النشيد مكتوب خصيصا للسلطان قابوس، وكلماته هي:

يا ربَّنا احفظْ لنا جلالَةَ السُّلطانْ

والشَّعبَ في الأوطانْ

بالعِـزِّ والأمانْ

ولْيَدُمْ مؤيَّدًا .. عاهلًا مُمَجَّدًا

بالنفوسِ يُفْتَدَى

يا عُمانُ نحنُ من عهدِ النَّبي

أوفياءُ من كِرام العربِ

أبشري قابوسُ جاءْ

فلتبارِكْهُ السّماءْ

واسْعَدي .. والتقيهِ بالدُّعاءْ

وطبقاً للبوابة الإعلامية لسلطنة عمان فقد حدد القانون النشيد الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/53 النشيد الوطني العُماني والصيغة الموسيقية التي يُؤدى بها، وذكر أن النشيد يؤدى عند وصول ومغادرة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات وفي زياراته الرسمية، وكذلك عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفى هذه الحالة يؤدى النشيد الوطني العماني بعد أداء النشيد الوطنى لدولة الضيف، ويؤدى النشيد أيضاً في الطابور المدرسي عند رفع العلم.

وبعدما تولى قابوس الحكم لفترة قارب الـ50 عاما، أصبح لزاما على الدولة تغير كلمات النشيد الذي ارتبطت بشخص السلطان الراحل، وبموجب المرسوم، الذي أصدره السطان هيثم سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى قابوس "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء وأسعدي وأنعمي بالرخاء".