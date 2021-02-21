مدارس الوادي الجديد تحقق مراكز متميزة بمسابقات الإذاعة المدرسية

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية القطاع الأول، بمسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض الطفولة عن العام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.



وقال إن إدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية القطاع الأول، بمشاركة مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية المشتركة.



وحصدت إدارة الخارجة التعليمية مركزين بالإذاعة المدرسية، الثالث على مستوى الجمهورية من خلال مشاركة مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمشاركة مدرسة السلام الإبتدائية القديمة.



وأضاف، النيلي، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض أعياد الطفولة.



وأشار إلى أن المراكز المتقدمة، نتيجة الجهود المبذولة من أسرة الصحافة المدرسية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، من أجل الارتقاء بالعمل وخلق روح المنافسة القوية بجميع المسابقات على مستوى الجمهورية لتحقيق أفضل النتائج المشرفة.