سكرتير محافظة الإسكندرية يغلق 3 منشآت تجارية مخالفة ويحرر 15 محضرا في حملة مكبرة

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بشن حملة مكبرة برفقة اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان في نطاق حي منتزه ثان.

وتوجهت الحملة إلى شارع ملك حفنى بحرى، وشارع وهران، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 3 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحصيل غرامات فورية من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ على عينات من بعض المواد الغذائية؛ لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل؛ تم تحرير عدد 15 محضرا متنوعا ما بين عدم اتباع إجراءات الحماية المدنية، وعدم وجود حاوية لجمع النفايات، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وعدم حيازة شهادات صحية.

وخلال الحملة، تم التحفظ على كمية من المضبوطات، وإزالة عدد 4 تند حديدية، وإزالة رصيف خرساني، وكشك متعدي على حرم الرصيف العام، وإزالة كافة الكتل الخرسانية التي تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام

وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي).