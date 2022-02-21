ألمانيا تترقب وصول أولى شحنات لقاح نوفافاكس بدءا من اليوم

من المتوقع أن تصل إلى ألمانيا، هذا الأسبوع، أولى شحنات اللقاح الذي طورته شركة نوفافاكس الأمريكية، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الصحة في برلين.

وقال المتحدث أمس الأحد: "نتوقع وصول أول دفعة (نوفافاكس) اعتبارا من يوم الاثنين"، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن من المقرر وصول 4ر1 مليون جرعة من اللقاح.

ويعد لقاح نوفافاكس تطورا مهما في مكافحة فيروس كورونا، وعلى عكس لقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا، لم يتم إنتاج نوفافاكس بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. ولكن بدلا من ذلك، يعتمد اللقاح على النموذج التقليدي للقاحات، بجزيئاته الشبيهة بالفيروس التي تحتوي على بروتين شائك من فيروس كورونا ومعزز للتأثير.

وسيجري توزيع لقاح نوفافاكس على الولايات الألمانية المختلفة، لتقرر كل منها موعد تقديمه للسكان.

وأعلنت بعض الولايات بالفعل أنها ستبدأ التطعيم بالعقار الجديد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.