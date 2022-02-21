 الدنمارك تسجل 26 ألفا و642 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 26 ألفا و642 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:25 ص

سجلت الدنمارك 26 ألفا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و621 ألفا و660 إصابة، والوفيات إلى 4348 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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