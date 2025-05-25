صلاح يخسر صراع الحذاء الذهبي الأوروبي لصالح مبابي

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خسر محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، صراع الحذاء الذهبي الأوروبي لصالح الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاحر رصيده 29 هدفًا ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويعادل رقم تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، كأكثر لاعب تتويجًا بلقب هداف الدوري الإنجليزي بأربع مرات.

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف البريميرليج، قبل الموسم الحالي في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

ومع نهاية الدوري الإنجليزي توقف محمد صلاح عند المركز الثالث في سباق ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي 2025، برصيد 58 نقطة، خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يتصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، والسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم فريق لشبونة صاحب المركز الثاني برصيد 58.5 نقطة.

ويحصل لاعبو الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، والإيطالي، والألماني) على نقطتين عن كل هدف، بينما يحصل لاعبو باقي الدوريات على 1.5 نقطة.

وسجل مبابي 31 هدفًا، فيما سجل فيكتور جيوكيريس 39 هدفًا في الدوري البرتغالي، وسجل صلاح 29 هدفًا.