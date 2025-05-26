تكريم أبطال وصناع مسلسل وتقابل حبيب في حفل «كأس إنرجي للدراما»

شهد حفل جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه التاسع، الذي نظمته إذاعة راديو إنرجي 92.1، تكريم عدد من أبرز نجوم وصنّاع مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2025.

وتصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة المكرّمين عن دورها المميز في المسلسل، وسط تصفيق حار من الحضور، كما تم تكريم عدد من صناع العمل، منهم:

- الشاعرة منة القيعي، عن تتر المسلسل الذي حظي بإشادة واسعة.

- السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالجائزة، مؤكدًا أن الموسم كان استثنائيًا بفضل مجهود كل الزملاء، ووجه إهداء خاصًا لزوجته الإعلامية آيات أباظة، مشيرًا إلى مروره بظروف صعبة في الوقت الحالي.

- المخرج محمد الخبيري، الذي نال إشادة عن رؤيته البصرية المتميزة التي أسهمت في نجاح العمل.

- الفنانة أنوشكا، التي تألقت بأدائها المميز هذا العام.

- الفنان خالد سليم، الذي أهدى جائزته لزوجته وبناته، مؤكدًا أن دعمهن له هو سرّ استمراره ونجاحه.

- الفنان القدير صلاح عبد الله، تقديرًا لعطائه الفني المستمر وأدائه المميز في الأعمال الرمضانية، حيث قدّم شكرًا خاصًا لروح الدكتور الراحل وليد مصطفى.

وقدّمت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر لكل العاملين في المسلسل الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لخروج العمل بهذا الشكل الذي نال إعجاب الجمهور.

أقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور واسع من النجوم وصنّاع الدراما، إلى جانب جمهور كبير شارك في التصويت لأعمالهم المفضلة ضمن برنامج "كأس إنرجي للدراما"، والذي سجّل أكثر من 4 ملايين صوت هذا العام.

ويُعد "كأس إنرجي للدراما" من أبرز الفعاليات الفنية السنوية التي تحتفي بالدراما التلفزيونية في مصر والعالم العربي، ويواصل في موسمه التاسع دعم المواهب وتكريم الأعمال التي تلامس قلوب الجمهور وتحظى بتقدير النقاد.

