برشلونة يختتم موسمه بثلاثية أمام أتلتيك بلباو

ودّع نادي برشلونة منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/2025 بأداء قوي أمام أتلتيك بلباو، حيث حقق فوزًا مستحقًا بثلاثية دون رد في ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة الختامية من الليجا.

وشهدت بداية اللقاء لفتة احترام من أصحاب الأرض، إذ اصطف لاعبو بلباو في ممر شرفي تكريمًا لبرشلونة بعد تتويجه بلقب الدوري، رغم صافرات الجماهير الغاضبة. بدوره، رد برشلونة التحية بتكريم لاعب بلباو أوسكار دي ماركوس الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

وسرعان ما ترجم برشلونة أفضليته في اللقاء، فافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 14 مستفيدًا من تمريرة ذكية من فيرمين لوبيز. وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد النجم البولندي ليضيف الهدف الثاني برأسية مميزة بعد ركلة ركنية أرسلها رافينها.

ليفاندوفسكي كاد أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 60، لكن تسديدته علت العارضة بقليل. وبعد خروجه في الدقيقة 89، حصل برشلونة على ركلة جزاء احتسبها الحكم بتقنية الفيديو، ترجمها داني أولمو لهدف ثالث في الدقيقة 92.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد بلباو عند 70 نقطة في المركز الرابع، ليختتم البلوجرانا موسمه بانتصار معنوي وأداء هجومي مميز.