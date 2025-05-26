هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»

حصد مسلسل "أشغال شاقة جدًا" جائزة أفضل عمل كوميدي في النصف الأول من موسم رمضان 2025، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما"، الذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1 سنويًا لتكريم أبرز النجوم والأعمال الرمضانية بناءً على تصويت الجمهور.

وشهد الحفل تكريم عدد من أبطال وصُنّاع العمل، في مقدمتهم: النجم هشام ماجد، بطل المسلسل، والفنان أحمد عبد الوهاب، والفنان القدير محمد محمود، والفنانة أسماء جلال، والفنان مصطفى غريب، إلى جانب المؤلفين شيرين دياب وخالد دياب.

ووجّه الفنان هشام ماجد الشكر إلى أبطال وصُنّاع المسلسل، كما عبّر عن امتنانه لإذاعة راديو إنرجي على هذا التكريم المميز خلال الموسم الرمضاني.

ويُعد مسلسل "أشغال شاقة جدًا" من أبرز الأعمال الكوميدية التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا خلال النصف الأول من الشهر الكريم، حيث نجح في المزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الساخرة التي تناولت موضوعات حياتية قريبة من الواقع اليومي للمشاهد المصري.

وقد أُقيم حفل "كأس إنرجي للدراما" في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، وتم خلاله تكريم عدد كبير من الفنانين الذين تألقوا خلال الموسم الرمضاني، في أجواء احتفالية حظيت بمشاركة جماهيرية واسعة تجاوزت 4 ملايين صوت، ما يعكس مدى التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المصرية.