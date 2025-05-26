إصابة شخصين في حريق بمصنع طوب في البدرشين جنوب الجيزة

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أُصيب شخصان بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حريق نشب داخل مصنع طوب بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل مصنع طوب بالموقع المشار إليه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف تحسبًا لأي حالات طوارئ.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.