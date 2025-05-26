يوفنتوس إلى دوري الأبطال وفينيزيا يودّع الدوري الإيطالي

حسم نادي يوفنتوس تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه الصعب على مضيفه فينيزيا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد 25 مايو 2025 على ملعب "بيير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

دخل الفريقان المباراة بأهداف متباينة؛ حيث كان يوفنتوس بحاجة إلى الفوز لضمان المركز الرابع، فيما كان فينيزيا يطمح لتحقيق الانتصار وانتظار نتائج بقية المنافسين أملاً في النجاة من الهبوط.

وسجّل فينيزيا هدفاً مبكراً في الدقيقة الثانية عبر دانييل فيلا بعد هجمة جماعية منظمة، لكن يوفنتوس رد سريعاً عبر كينان يلديز في الدقيقة 25، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد ضغط عالٍ واستغلال خطأ دفاعي.

وفي الشوط الثاني، أعاد ريدجيشيانو هابس المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله هدف فينيزيا الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يحسم مانويل لوكاتيلي المواجهة لصالح يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة، ضامناً المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فينيزيا عند 31 نقطة، ليهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية (سيري B).

الانتصار أنقذ موسم "السيدة العجوز"، بينما أنهى مغامرة فينيزيا في الدرجة الأولى بعد موسم شاق.