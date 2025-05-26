في دورتها الأولى، أعلنت لجنة التحكيم لجائزة شروق شيمي للتفوق الرياضي، التي تنظمها صحيفة «الأهرام إبدو» بالتعاون مع نقابة الصحفيين، عن النتائج النهائية للأعمال الفائزة بعد تقييم دقيق لمجموعة من الموضوعات الصحفية المتميزة التي نُشرت خلال عام 2024.

لجنة التحكيم:

• الأستاذة/ إيناس مظهر

• الأستاذ/ خالد عبد المنعم

• الأستاذ/ محمود صبري

• الأستاذ/ فؤاد منصور

النتائج النهائية:

فاز بالمركز الأول:

أحمد ماهر الصحفي بجريدة الوطن عن تحقيق “منشطات تقتل الشباب”

مجموع النقاط: 32 نقطة

بفضل تميّزه في الطرح الصحفي الجريء ومعالجة قضية تمس صحة الشباب والمجتمع الرياضي)



• المركز الثاني:

“مراهنات كرة القدم”

بقلم الصحفي/ حسن السعدني – جريدة اليوم السابع



• المركز الثالث:

“حوار أحمد توفيق: أشهر حريف كرة شراب”

بقلم الصحفي/ وليد فاروق – مجلة الشباب بالأهرام

عن الجائزة:

جائزة شروق شيمي هي جائزة سنوية تقدمها مجلة «الأهرام إبدو» تكريمًا للتميز في العمل الصحفي الرياضي، وتُمنح تخليدًا لذكرى ميلاد الصحفية الراحلة شروق شيمي، رئيس تحرير القسم الرياضي بالمجلة.

تهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع والاحتفاء بالتميز في الصحافة الرياضية، وتُمنح للصحفيين الذين أظهروا تميزًا ملحوظًا في تغطياتهم وتحقيقاتهم خلال عام 2024، بما يعكس المهنية والابتكار.

وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم للجائزة في بداية العام، وتُمنح الجوائز رسميًا في ذكرى ميلاد الزميلة الراحلة يوم 22 مايو من كل عام.

موعد إعلان الفائزين:

سيتم الإعلان عن الفائزين رسميًا في احتفال تنظمه جريدة الأهرام إبدو يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو، بحضور عدد من الشخصيات الصحفية والرياضية.

وتؤكد الجائزة رسالتها في تحفيز الصحفيين الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم، وتطوير أدواتهم المهنية لمواكبة تحديات المهنة في عصر متسارع التطور.

ستظل شروق شيمي بمسيرتها و جائزتها تكريما سنويا للإبداع في الصحافة الرياضية كما كانت هي علي مدار سنوات عملها الصحفي