جامعة كفر الشيخ تعلن ختام برنامج جامعة الطفل في كلية العلاج الطبيعي

اختتمت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، المرحلتين الرابعة والخامسة من جامعة الطفل بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، واستمر البرنامج على مدار 7 أيام.

واستضافت خلالهم الجامعة نحو 100 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية، والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة والتي تذكى روح الانتماء لدى الأطفال.

وتعرف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ؛ نظرا لما توفره من فرص متعددة في المجالات في سوق العمل.

واستقبل عميد الكلية الدكتور فايز الشامي الأطفال، وأجرى حوارا وديا معهم.

ومن جانبها، قدمت الدكتور إيمان عبد الفتاح شرحا لأقسام الكلية وأهميتها و المواد الطبية مثل مواد التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعلاج الطبيعي، مثل: مواد العلاج اليدوي، والعلاج باستخدام الوسائل الكهربائية، والعلاج المائي.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة لـ المبتكرين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع بالمجال الأكاديمي والعلمي؛ بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات منذ التحاقهم سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة.