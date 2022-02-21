وزيرة الخارجية الألمانية: اجتماع الاتحاد الأوروبي سيبحث الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الوضع الأمني ​​في أوروبا نتيجة لنشر القوات الروسية على الحدود الأوكرانية سيكون هو الموضوع المهيمن على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.

وذكرت الخارجية الألمانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن بيربوك ستشارك في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية ببروكسل، الذي دعا إليه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل؛ لمناقشة الأزمة الحالية الناجمة عن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وطبقا للبيان، سيكون وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ضيفًا أيضًا، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ويظهر التضامن لها.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للشركاء الأوكرانيين، بالإضافة إلى مسألة استمرار وتقوية خطوط الحوار الدبلوماسية القائمة من أجل تهدئة الأزمة.

وأوضح البيان أنه ستتم أيضا مناقشة الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمناخ، والوضع في البوسنة والهرسك ومالي.