بوتين يبلغ نظيره الفرنسي والمستشار الألماني بعزمه التوقيع على مرسوم بشأن دونباس

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

"وأطلع فلاديمير بوتين على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".

وأضاف "في ضوء كل هذا ، قال رئيس روسيا إنه يعتزم التوقيع على مرسوم بهذا الصدد في المستقبل القريب. وأعرب رئيس فرنسا والمستشار الألماني الاتحادي عن خيبة أملهما من هذا التطور. وفي الوقت نفسه ، اعربا عن استعدادهما لمواصلة الاتصالات".