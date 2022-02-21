أقدم عامل على قتل ابن خالته فى منطقة البساتين، اليوم الأحد، عن طريق إلقائه من الطابق السادس فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب النوم على بطانية.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين بوجود جثة لشاب إثر سقوطه من علو بمنطفة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثر على جثة شاب، 27 سنة، يرتدى كامل ملابسة ومصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق السادس.

وتبين أن المتوفى يقيم مع ابن خالته، 32 سنة ، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلاف النوم على بطانية وقام على أثرها المتهم بإلقاء ابن خالته من الطابق السادس ولقى مصرعه على الفور وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.