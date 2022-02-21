الحزب الدستوري الحر في تونس يرشح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية

قال "الحزب الدستوري الحر" المعارض في تونس، اليوم الاثنين، إنه رشح رئيس الحزب عبير موسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن الحزب عن قراره، عقب مؤتمر صحفي اليوم في "لائحة عامة" تضمنت مواقفه من الوضع الحالي للبلاد كما تضمنت انتقادات لسياسات الرئيس قيس سعيد بعد فرضه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

وأفاد الحزب بالـ"الإجماع على ترشيحها (عبير موسي) لتمثيله في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وموسي هي رئيسة كتلة الحزب في البرلمان قبل قرار الرئيس بتجميده، وهي من أشد معارضي حركة النهضة الاسلامية و"ائتلاف الكرامة" المحافظ والتنظيمات الإسلامية.

وسياسيا تنحدر موسي من "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل بحكم قضائي والذي حكم تونس قبل ثورة 2011. ويتهمها خصومها بكونها واجهة النظام السابق.

وكان الرئيس سعيد المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، عرض خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبيا على الإصلاحات السياسية وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري. ولا تتضمن الخارطة إشارة إلى انتخابات رئاسية جديدة.

وأعلن الحزب اليوم "إدانته توجه رئيس سلطة تصريف الأعمال (الرئيس قيس سعيد) نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة".