تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات ومحلات وجراجات للبيع في مزاد علني

أعلن اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، للبيع بالمزاد العلني بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، بتسهيلات في السداد على 5 سنوات.

وأشار نصار، في بيان اليوم، إلى بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيها، بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) ومقار فروع الهيئة.

وأوضح أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد، وجراجات في مشروع التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، ومحلات تجارية في الحي 11 بمدينة 6 أكتوبر، ووحدة سكنية ومحل تجاري بمشروع 164 عمارة في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات مختلفة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وأضاف أنه سيتم طرح جراجات بمدن القاهرة الجديدة والشروق، ومحلات تجارية ووحدات سكنية وبدرومات ومخازن وصيدلية بالهضبتين الوسطى والسفلى بالمقطم، ووحدات إدارية ووحدة سكنية بمشروع العاشر من رمضان، ومحلات تجارية بكوم أوشيم، ووحدة سكنية بأرض الفشنية - مغاغة، ومحل تجاري ووحدات سكنية ببني سويف الجديدة، بمساحات مختلفة؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأحد الموافق 5 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

ولفت إلى طرح محلات وجراجات ووحدات إدارية ومبنى إداري بأبراج المنصورة، وبدرومات بمشروع جديلة - المنصورة، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بجوار فرع الهيئة بالمنصورة.

كما نبه إلى طرح محلات تجارية ووحدات سكنية وإدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد - موقع العلاج الطبيعي، ووحدات سكنية بمشروع A20، ومحلات تجارية بمدينة الإسماعيلية، ووحدة سكنية ووحدات إدارية، ومحلات بمدينة السويس، بمساحات مختلفة؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 14 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام بشارع الأمين - محافظة بورسعيد.

وأوضح أن تأمين دخول المزاد للمحلات والجراجات والوحدات الإدارية بأبراج المنصورة 75 ألف جنيه، ومليون جنيه للمبنى الإداري بالمنصورة، و50 ألف جنيه للجراجات والوحدات الإدارية بالعاشر من رمضان والسويس "سكني، إداري"، و25 ألف جنيه للمحلات والبدرومات والمخازن بالمقطم ومحلات كوم أوشيم ووحدات الفشنية ووحدات ومحل بني سويف الجديدة وبدرومات مشروع جديلة، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة 12 ظهرا.