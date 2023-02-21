تحضيرات لافتتاح محطتي تحلية مياه في الشيخ زويد بشمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح محطتين لتحلية المياه التي يتم إنشائهما في مركز الشيخ زويد.

وقال سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إنه يتم إنشاء محطتين لتحلية المياه، وهما محطة تحلية المياه بقرية قبر عمير والقرى المجاورة، ومشروع محطة تحلية قرية الظهير والقرى المجاورة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالمشاريع التنموية والخدمية بشمال سيناء عامة، وبالشيخ زويد خاصة، ويتم العمل طبقا للخطة المقررة، وسيتم الافتتاح قريبا بحضور محافظ شمال سيناء.

وأشار رئيس المركز، إلى أن محطة التحلية بقرية الظهير والقرى المجاورة، ومحطة التحلية بقرية قبر عمير والقرى المجاورة، تبلغ السعة الإنتاجية لكل منهما 240 متر مكعب يوميا، وهما لسد احتياجات المواطنين من مياة الشرب.