بلينكن: إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مؤسف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة للحد من الأسلحة النووية "نيو ستارت" غير مسؤول، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما ستفعله موسكو عن كثب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بوتين في كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية التي تضم غرفتي البرلمان الروسي: "في هذا الصدد، أجد نفسي مضطراً للإعلان اليوم أن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية"، وفق ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف: "الولايات المتحدة من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقدم إنذاراً لموسكو بشأن معاهدة نيو ستارت، إذ تطالب بتنفيذ كل النقاط، بينما تخطط للتصرف كما تشاء. قبل أن نعود إلى مناقشة المعاهدة، علينا أن نفهم كيف نأخذ في الاعتبار الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا".