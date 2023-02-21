الأهلي ينفرد بقمة الدوري بثلاثية في أسوان

فاز الأهلي على مضيفه أسوان بثلاثية دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

سجل محمود عبد المنعم (كهربا) وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة، أهداف اللقاء في الدقائق 34 و41 و45+2.

حقق الأهلي انتصاره الثاني عشر، ليعتلي صدارة الدوري منفردا برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، بينما نال فريق أسوان خسارته التاسعة، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع.

عدل مارسيل كولر مدرب الأهلي كثيرا على التشكيل الأساسي، ورغم ذلك تفوق بشكل كاسح في أول شوط على نظيره، أيمن الرمادي، مدرب أسوان.

وصل الأهلي إلى مرمى عمرو حسام، حارس أسوان كثيرا، إلا أن محاولات قفشة وديانج وأحمد عبد القادر، افتقدت للدقة، بينما ألغى الحكم هدفا سجله كهربا، لوجود تسلل ضد قفشة.

لمع حسين الشحات بشدة في الجهة اليمنى، وانطلق بحرية لتأمينه دفاعيا من زميله الظهير، خالد عبد الفتاح.

صنع (الشحات) أهداف الأهلي الثلاثة، حيث مرر كرة عرضية قابلها كهربا برأسه في الشباك، بعدها تمريرة أرضية، مهدها أحمد عبد القادر لنفسه قبل أن يسجل الهدف الثاني.

كما قدم حسين الشحات هدية لقفشة، قبل أن يسدد الأخير كرة أرضية في الشباك، مسجلا الهدف الثالث.

وقبل هدف قفشة، كاد فريق أسوان أن يقلص الفارق بركلة جزاء احتسبت ضد محمد أشرف، ظهير أيسر الأهلي، إلا أن محمد الشناوي أنقذ الموقف بتصديه للركلة التي سددها اللاعب، أحمد خالد.

ورغم التفوق بثلاثية، إلا أن مارسيل كولر، تأخر في إجراء التبديلات، حيث شارك شادي حسين مكان كهربا في الدقيقة 60، وبعدها بـ 12 دقيقة، شارك رامي ربيعة وأحمد قندوسي وبيرسي تاو مكان ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم.

وفي الدقائق الأخيرة، شارك طاهر محمد مكان حسين الشحات، إلا أن محاولات الأهلي اقتصرت على تسديدات غير مؤثرة من قندوسي ومروان عطية، بينما رد القائم الأيسر تسديدة رائعة من شادي حسين.

أما أسوان، فلم يستفد من عناصر الخبرة في صفوفه سواء الأساسيين محمد حمدي زكي وعماد فتحي وعلي فتحي، أو حتى البديلين أحمد حمودي وحسام عرفات، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للأهلي.