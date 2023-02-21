 مسئول أوكراني: الروس يشنون هجوما صاروخيا على كوبيانسك في خاركيف - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 فبراير 2023 9:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

مسئول أوكراني: الروس يشنون هجوما صاروخيا على كوبيانسك في خاركيف


نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 8:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 8:52 ص

أعلن قائد وحدة خاركيف العسكرية سيرهي ميلنيك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على كوبيانسك في منطقة خاركيف خلال الساعات الماضية.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ميلنيك قوله "إن القوات الروسية تقصف كوبيانسك بصواريخ اس -300 ولم تتضح بعد المعلومات حول الدمار والخسائر".
وتسبب القصف الروسي على كوبيانسك في الأيام الماضية على تدمير مبنى لمنشأة صحية، ومنشأة صناعية مدنية، ومبنى سكني من 9 طوابق، ومنازل خاصة، ومرآب، ومبان زراعية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك