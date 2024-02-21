أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مصر تمتلك سعات تخزينية كبيرة تضمن توافر مخزون آمن من السلع الأساسية لفترات طويلة، قائلا: «نطمئن المواطن على تواجد كل السلع ووجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية على مستوى الدولة».
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إلى احتلال مصر مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي، حيث تقع ضمن الربع الأول من الدول على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر تمتلك مخزونا من السلع الأساسية يتعدى 6 أشهر، يشمل سلعا مثل القمح والسكر والزيوت والأرز واللحوم والدواجن والفول، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بزيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية، لتصل إلى 5 و6 أشهر عوضا عن شهرين.
واستشهد مساعد وزير التموين بتجربة جائحة كورونا، حيث لم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع أو تحركات سعرية غير منضبطة، وذلك بفضل استدامة المعروض من السلع في جميع منافذ الجمهورية، قائلا: «عندما حدثت اضطرابات سلاسل الإمداد وأغلقت الموانئ لم يلحظ القاصي والداني أي نقص في أي سلعة».
وأكد أن المواطن المصري لم يشعر بنقص أيضا في السلع الأساسية خلال الحرب الروسية، على الرغم من تأثيرات الحرب على سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح أن العالم يمر في الوقت الراهن بمنحنى من التحديات الاقتصادية، مما أدى إلى تحركات سعرية في العديد من الدول الأوربية ودول شرق آسيا، قائلا: «لأسباب اقتصادية عديدة أصبح هناك الكثير من التحركات السعرية على مستوى العالم على سبيل المثال بريطانيا داخلة على ركود وألمانيا تشهد ركودا».