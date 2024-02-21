أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مصر تمتلك سعات تخزينية كبيرة تضمن توافر مخزون ‏آمن من السلع الأساسية لفترات طويلة، قائلا: «نطمئن المواطن على تواجد كل السلع ووجود مخزون آمن من السلع ‏الاستراتيجية والأساسية على مستوى الدولة».‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «‏TEN‏» مساء ‏الثلاثاء، إلى احتلال مصر مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي، حيث تقع ضمن الربع الأول من الدول على مستوى ‏العالم.‏

وأضاف أن مصر تمتلك مخزونا من السلع الأساسية يتعدى 6 أشهر، يشمل سلعا مثل القمح والسكر والزيوت والأرز ‏واللحوم والدواجن والفول، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بزيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية، لتصل إلى 5 ‏و6 أشهر عوضا عن شهرين.‏

واستشهد مساعد وزير التموين بتجربة جائحة كورونا، حيث لم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع أو تحركات ‏سعرية غير منضبطة، وذلك بفضل استدامة المعروض من السلع في جميع منافذ الجمهورية، قائلا: «عندما حدثت ‏اضطرابات سلاسل الإمداد وأغلقت الموانئ لم يلحظ القاصي والداني أي نقص في أي سلعة».‏

وأكد أن المواطن المصري لم يشعر بنقص أيضا في السلع الأساسية خلال الحرب الروسية، على الرغم من تأثيرات ‏الحرب على سلاسل التوريد العالمية.‏

وأوضح أن العالم يمر في الوقت الراهن بمنحنى من التحديات الاقتصادية، مما أدى إلى تحركات سعرية في العديد من ‏الدول الأوربية ودول شرق آسيا، قائلا: «لأسباب اقتصادية عديدة أصبح هناك الكثير من التحركات السعرية على ‏مستوى العالم على سبيل المثال بريطانيا داخلة على ركود وألمانيا تشهد ركودا».‏