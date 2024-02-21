كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لأزمة صحية في الساعات الماضية.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «حسام حسن تواجد في الإسماعيلية يوم الإثنين الماضي لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، ولم يتناول أي طعام طوال اليوم».

وتابع: «أثناء عودته إلى القاهرة تناول وجبة سريعة عبارة عن أسماك، وبعدها شعر بآلام في المعدة وتناول مسكن ليشعر بعدها بحالة اختناق بسبب الحساسية، وتم نقله إلى المستشفى».

وأتم: «حسام حسن في حالة صحية جيدة الآن، وأصر على حضور مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي من الملعب أمس الثلاثاء».

وكانت «الشروق» قد ذكرت صباح أمس الثلاثاء، كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها حسام حسن مدرب منتخبنا الوطني.