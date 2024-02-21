ندوة في جامعة بورسعيد عن القانون الدولي الإنساني

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نظمت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم، محاضرة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، للتعريف بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بحضور الدكتور حمدي عمر، عميد كلية الحقوق، وذلك بتوجه عام من اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل.

تناولت الندوة العديد من المواضيع الهامة على رأسها التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وأهميته بالنسبة للمجتمع المصري كذلك دور اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تطبيق القانون بوزارة العدل ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي.

وألقى المحاضرات الدكتور حمدي عمر، عميد كلية حقوق بورسعيد، والدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق، والدكتور محمد بيومي نائب رئيس الاستئناف وأحمد محرم، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة مصر، والدكتور رامي الناظر رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، القاضي علاء الشيمي رئيس الأستئناف.

وتم خلال الندوة وبمناسبة انعقادها بكلية حقوق بورسعيد، الإعلان عن المسابقة البحثية بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.