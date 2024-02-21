بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

نقل موقع "بلومبيرج" الأمريكي عن مسئولين بريطانيين، قولهم إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأكد المسئولون البريطانيون أن التصعيد الإسرائيلي في غزة دون حماية المدنيين سيمثل انتهاكا للقانون الدولي.



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار "مستدام وحقيقي" في القطاع.



جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.



وأفاد سوناك بأن حكومته تبذل "كل ما بوسعها" لتحقيق "هدنة إنسانية فورية" في غزة.



وشدد على ضرورة "إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي" في القطاع.