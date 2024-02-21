 البترول: اتفاقية بشأن البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر - بوابة الشروق
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البترول: اتفاقية بشأن البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر


نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:25 م

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة Geotech.

ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية المصرية لتعظيم الاستفادة من ثروات هذا القطاع الهام.

وبحسب بيان الوزارة، تمكّنت شركة خدمات البترول الجوية من الاتفاق على توقيع العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة BARRICK GOLD بالصحراء الشرقية مع شركة GEOTECH، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام تقنية HELICOPTER-BORNE MAGNETICS (STINGER) and RADIOMETRIC

ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.

وقع الاتفاقية إيهاب على رئيس شركة خدمات البترول الجوية، وديفيد سيلرس المدير الإقليمى لمبيعات Geotech.

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