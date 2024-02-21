مسئول عراقي: مبررات وجود قوات التحالف الدولي في العراق انتهت

صرح مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، بأن العراق يسعى إلى بناء علاقات مع دول التحالف الدولي بشكل ثنائي بعد أن انتهت مبررات وجود التحالف الدولي.

وقال الأعرجي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع سفير إسبانيا في بغداد بيدرو مارتينيز أفيال "إن الحوارات الثنائية بين العراق والتحالف الدولي ستفضي إلى غلق تواجد قوات التحالف الدولي في العراق وأن الحكومة العراقية تشكر جميع الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة الإرهاب"، حسب بيان مستشارية الأمن القومي في العراق.

وأضاف: "أن علاقات العراق مع إسبانيا جيدة ومتطورة، وأن العراق يتطلع لأن تكون هذه العلاقات شراكة حقيقية استراتيجية وأن مجالات التعاون مع إسبانيا عديدة، لاسيما التعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، فضلا عن الجانب الاقتصادي وهناك فرصا عديدة للشراكة الثنائية بين البلدين".

كما تناول الاجتماع ملف الحرب في غزة، حيث أكد الأعرجي" أن الحرب ليست حلا، وأن الحل الحقيقي يكمن في إعطاء الفلسطينيين الحق في دولتهم وأن الحكومة العراقية تثمن مواقف رئيس الوزراء الإسباني الداعمة للحق الفلسطيني".

من جانبه، أعرب السفير الإسباني، عن رغبة بلاده بالتعاون مع "العراق وعلى جميع المستويات لأن العراق بلد مهم ويمثل عامل استقرار في المنطقة".

وقال "إن ما يحدث في الشرق الأوسط مؤلم جدا وأن إسبانيا تتعاطف مع الفلسطينيين وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة".