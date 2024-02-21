ضياء رشوان: سحب أو طرد سفير ليس جوهر الإجراءات المصرية في حالة الضرورة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر أرسلت رسائل مباشرة إلى إسرائيل أو عبر آخرين تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن علاقات مصر بإسرائيل لا تقتصر على معاهدة السلام المشتركة.

وأوضح أن 62 جولة مباحثات بين الفلسطينيين أجريت في القاهرة، في ظل رعاية مصر لكل الفصائل الفلسطينية سواء المقاومة أو السلطة.

وردًا على عدم سحب السفير من إسرائيل أسوة بما فعلته بعض الدول مثر البرازيل، قال إن قيادة المقاومة نفسها لا تطلب هذا الأمر كونه يغلق قنوات مهمة تستخدمها مصر مع دولة الاحتلال لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ اتخاذ إجراءات رمزية مثل سحب سفير أو طرد سفير ليست هي جوهر الإجراءات المصرية في حالة الضرورة، متابعًا: "الإجراءات المصرية في حالة الضرورة ستكون إجراءات حقيقية وتتناسب مع الخطر الذي يهدد الأمن القومي المصري أو القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن كل ما يحتويه قاموس العلاقات بين الدول حربًا أو سلمًا، صراعًا أو اتفاقًا.