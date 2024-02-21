أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه بمناطق : "نصر الدين، ومبنى محافظة الجيزة، والمساحة، وناصر الثورة، ومدكور، وأبو حازم، وشارع ابن بطوطة"، لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة صباح الخميس.

وأرجعت الشركة قطع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لإنهاء أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بقطع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.