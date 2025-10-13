المغرب يقهر أمريكا بثلاثية ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما مسيرته اللامعة في بطولة كأس العالم المقامة في تشيلي بالتأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز 3 / 1 على نظيره الأمريكي، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

تقدم المنتخب المغربي بهدف فؤاد زهواني في الدقيقة 31، ورد الأمريكان بالتعادل بهدف كول كامبل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بالوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية.

وفي الشوط الثاني، تقدم المغاربة بهدف ذاتي سجله اللاعب الأمريكي، جوشوا ويندر بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 66، قبل أن يضيف جاسم ياسين الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وينتظر المنتخب المغربي في الدور قبل النهائي مواجهة الفائز من مواجهة فرنسا ضد النرويج التي ستقام في وقت لاحق، فجر الإثنين.

وفي المباراة الثانية بالدور قبل النهائي سيلتقي منتخبا الأرجنتين ضد كولومبيا.

وكان المنتخب المغربي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على إسبانيا والبرازيل وخسارة أمام المكسيك، وفي دور الـ16 تفوق على كوريا الجنوبية بنتيجة 2 / 1.