أعرب النجم البريطاني دانيال كريج، عن دعمه الكامل للمنتجين مايكل جي.ويلسون وباربرا بروكولي (منتجي سلسلة جيمس بوند السابقين)، بعد الإعلان عن نقل السيطرة الإبداعية لسلسلة أفلام "جيمس بوند" إلى استوديوهات أمازون (MGM).

وقال كريج: "احترامي وإعجابي وحبي لباربرا ومايكل يظل ثابتا، أتمنى لمايكل تقاعدا هادئا ومستحقا، وأثق أن أي مشروع تخوضه باربرا سيكون استثنائيا، وآمل أن أكون جزءا منه في المستقبل"، وفقا لـ "هوليوود ريبورتر".

وكان كريج آخر من جسد شخصية العميل السري الشهير، حيث لعب دور 007 في خمسة أفلام ناجحة: Casino Royal (2006)، Quantum of Solace (2008)، Skyfall (2012)، Spectre (2015)، وأخيرا "No Time to Die" (2021).

وجاء هذا التصريح عقب إعلان أمازون MGM عن تشكيل شراكة جديدة مع ويلسون وبروكولي للاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لسلسلة جيمس بوند.

ووفقا لهذا الاتفاق، ستحصل أمازون على السيطرة الإبداعية الكاملة على الأفلام، بينما سيظل المنتجان الشريكان في ملكية حقوق السلسلة.

وكانت أمازون قد استحوذت على MGM عام 2022؛ ما منحها حقوق توزيع أفلام العميل 007.

وفي بيان رسمي، أعلن ويلسون عن قراره بالانسحاب من الإنتاج للتركيز على الفنون والعمل الخيري، بينما أكدت بروكولي أنها ستخصص وقتها لمشاريع أخرى بعد نهاية حقبة "لا وقت للموت".

وقالت بروكولي: "مع انتهاء فيلم لا وقت للموت وتقاعد مايكل من الإنتاج، أشعر أنه الوقت المناسب للتركيز على مشاريعي الأخرى".

ومع هذه التغييرات، تترقب الجماهير قرارات أمازون المقبلة، وعلى رأسها الإعلان عن الوجه الجديد الذي يواصل مسيرة العميل 007 في مغامراته الجديدة.