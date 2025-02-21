رئيس مجلس الشورى الإندونيسي: مدينون للأزهر الشريف لجهوده الحثيثة في تربية أبنائنا

أشاد أحمد موزاني، رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والسفير ياسر الشيمي، سفير مصر في إندونيسيا، والدكتور أنانج ركزا الأزهري، رئيس معهد تزكي، والسيد نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين رئيس ديوان المساجد والعلاقات الدولية منسق الزيارة.

ووجه رئيس مجلس الشورى الإندونيسي الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا؛ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته إلى مصر والأزهر الشريف في منتصف شهر ديسمبر الماضي 2024م.

كما وجه الشكر والتقدير إلى الأزهر الشريف؛ لجهوده الحثيثة والملموسة في تربية أبناء إندونيسيا والعالم أجمع، وأوضح أن الأزهر أسهم بشكل كبير في النهضة والتقدم التي تشهدها إندونيسيا حاليًا عن طريق خريجي جامعة الأزهر الذين لهم إسهامات قيمة في مسيرة البناء والتنمية.

وقال رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، إننا مدينون للأزهر الشريف؛ لجهوده الحثيثة في تربية أبناء اندونيسيا، موضحا أن الرئيس الإندونيسي عندما عاد من زيارته إلى القاهرة في منتصف ديسمبر الماضي 2024م أشاد بالإنجازات التي لمسها علي أرض الواقع في مصر، وخاصة "العاصمة الادارية الجديدة".

وثمن رئيس مجلس الشورى الإندونيسي النشاط الكبير الذي يقوم به السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، في دعم التعاون وقوة ومتانة العلاقات بين مصر وإندونيسيا، ووصف رئيس مجلس الشورى الإندونيسي السفير المصري بأنه أنشط سفير معتمد لدى جمهورية مصر العربية في إندونيسيا.