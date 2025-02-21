عمرو أديب عن ترامب بعد تصريحه بعدم فرض خطة غزة: أول تغيير في موقفه لكن علينا الحذر

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن خطته بشأن غزة مجرد توصية ولن يتم فرضها.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هذا التصريح هو أول تغيير في موقفه لكنه يجب التعامل بحذر شديد مع ترامب الذي قد يتراجع عن هذا الموقف.

وأضاف أنَّ عقد لقاء غير رسمي بين عدد من الزعماء العرب في الرياض كان خطوة مهمة لأنه مهَّد بعدم صدور بيان، كما أنه أعطى قيمة كبيرة لقمة القاهرة في 4 مارس، حيث سيتم عرض الخطة العربية.

وأوضح أنّ المعلومات المتاحة عن ملامح الخطة العربية تتضمن إعادة إعمار غزة بما يضمن عدم تهجير سكانها، مؤكدا أن هناك توافقًا بين الزعماء العرب يتم الرد من خلالها على أي خطط أخرى.

ولفت إلى أنه ليس كل ما يتمناه ترامب يدركه، مشيدًا بمواقف الدول العربية إزاء الوضع في غزة، حيث أثبت القادة أنهم عند حُسن ظن شعوبهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف خطته بشأن قطاع غزة بأنها «جيدة»، لكنه شدد خلال مقابلة مع شبكة فوكس، على أنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها.