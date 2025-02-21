نتنياهو من مخيم طولكرم: أمرت بتعزيز القوات في الضفة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمخيم طولكرم، اليوم الجمعة، بتعزيز القوات في الضفة الغربية.

ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء أمس الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".



وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قد ذكرت بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" ألقى القبض على 3 أشخاص، يشتبه بضلوعهم في حادث تفجير 3 حافلات متوقفة في أماكن مختلفة بمدينة بات يام، وحافلة أخرى في مدينة حولون، بالقرب من تل أبيب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وذكر "الشاباك" أن اثنين من بين المتهمين الثلاثة (إسرائيليان يهوديان)، من بات يام وحولون، مشيراً إلى استمرار عمليات الملاحقة الأمنية، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشارت هيئة البث إلى أن "عملية تفخيخ الحافلات أسفرت عن وقوع ثلاثة انفجارات متتالية خلال دقائق معدودة، بينما تم العثور على عبوة ناسفة رابعة لم تنفجر، حيث تم تفكيكها دون وقوع إصابات".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ32 على التوالي مخلفاً 27 شهيداً وعشرات الإصابات.

ويتخذ الاحتلال من البنايات القريبة من مخيم جنين ثكنات عسكرية منذ بدء أيام العدوان الأولى.

كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى حي البساتين في مدينة جنين، بعد أن استقدم صهاريج الوقود وخزانات مياه، وغرف صغيرة محصنه تستخدم للاتصالات العسكرية الداخلية للجنود.

وأجبر الاحتلال نحو 3 آلاف عائلة من مخيم جنين على النزوح قسراً من منازلهم، وهدم أكثر من 120 منزلاً بشكل كامل، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.