وفد حوثي يغادر اليمن للمشاركة في تشييع حسن نصر الله

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غادر وفد من جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، العاصمة صنعاء، للمشاركة في تشييع حسن نصر الله الزعيم السابق لحزب الله اللبناني الذي تم اغتياله من قبل إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل أن وفدا رفيع المستوى من الجماعة " غادر مطار صنعاء الدولي للمشاركة في تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ".

وأضافت أن الوفد " برئاسة مفتي الديار اليمنية (يتبع الحوثيين) شمس الدين شرف الدين"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وكان نصر الله تم اغتياله يوم 27 سبتمبر في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه قادة في الحزب.

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله بعد غد الأحد، بعد 5 أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما سيتم ايضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل في 3 أكتوبر الماضي.