تحرير 213 محضر مخالفات أسواق ومخابز خلال يومين في المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، من تحرير 213 محضر مخالفة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أن المخالفات تنوعت بين 116 محضرًا ضد المخابز شملت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، بالإضافة إلى 97 محضرًا ضد الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع بأسعار مرتفعة عن المعتاد.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان تقديم السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لحماية المواطنين من جشع التجار وضمان سلامتهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكد المحافظ أهمية استمرار التعاون بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية.

من جانبه، أوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية من المياه الغازية المخزنة في أحد المخازن بمركز الباجور بدون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 1400 كيلوجرام من الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال المخالفة لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بجودة عالية.