تحديد أماكن دخول الجماهير لاستاد القاهرة في قمة الأهلي والزمالك

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كشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، عن بوابات دخول الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك، مساء غدًا السبت، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة لاستاد القاهرة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء الغد المُرتقب بين الأهلي والزمالك وجاء على النحو التالي:

الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

الدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم.

الدرجتين الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

يتواجد الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.