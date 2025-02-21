تأهل تسيليي السلوفيني وياجيلونيا البولندي وباناثينايكوس اليوناني لدور الـ 16 بدوري المؤتمر

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تأهل تسيليي السلوفيني إلى دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بنتيجة 2-0، مساء الخميس، في إياب ملحق التأهل لدور الستة عشر من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في سلوفينيا انتهت بالتعادل 2/2، ليتأهل تسيليي مستفيدًا من تفوقه 4/2 في مجموع المباراتين.

وتقدم تسيليي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق أرماندس كوتشيس، قبل أن يضيف زميله تمار سفيتلن الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبلغ ياجيلونيا البولندي الدور ذاته، بعد فوزه 3/1 على باتشكا توبولا الصربي.

وكانت مباراة الذهاب في صربيا انتهت بنفس النتيجة، ليتأهل الفريق البولندي فائزا 6/2 في مجموع المباراتين.

وتقدم الفريق البولندي في الدقيقة الثامنة عن طريق كريستوفر هانسن، قبل أن يدرك ماركو لازيتيش التعادل لباتشكا توبولا في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 70 سجل خيسوس إيماز الهدف الثاني للفريق البولندي، قبل أن يسجل فيكتور رادجيفيتش ، لاعب باتشكا توبولا، الهدف الثالث لياجيلونيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

وخطف باناثينايكوس اليوناني بطاقة الصعود لدور الستة عشر، بعد فوزه على فيكنجور الأيسلندي بهدفين دون رد.

وكان الفريق الأيسلندي فاز ذهابًا بهدف نظيف، لينجح الفريق اليوناني في قلب النتيجة لصالحه، والتأهل للدور المقبل.

وتقدم باناثينايكوس في الدقيقة 70 عن طريق فيليب ملادينوفيتش، قبل أن يضيف زميله ماتيوس كاردوسو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.