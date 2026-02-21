رئيس «نظافة القاهرة» يتفقد مجمع جراجات المقطم لمتابعة التشغيل والصيانة الدورية خلال رمضان

- أبو بيه يوجه مسئولي المجمع برفع درجة الاستعداد القصوى في خطة التشغيل بكل أفرع أحياء المنطقة الجنوبية طوال أيام الشهر الكريم

أجرى العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مساء أمس، أول أيام شهر رمضان المبارك، جولة تفقدية لمجمع جراجات المقطم؛ في إطار تنفيذ خطط الهيئة والمركزية للشئون الفنية للتشغيل والصيانة الدورية أيام الشهر الكريم ومدى الانتظام في تنفيذ خطة العمل بمهام الهيئة طوال أيام رمضان الكريم.

ووجه أبو بيه مسئولي المجمع برفع درجة الاستعداد القصوى في خطة التشغيل بكل أفرع أحياء المنطقة الجنوبية طوال أيام الشهر الكريم.

كما أجرى جولة مرورية على العاملين لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في إطار الاحتفالات بحلول الشهر المبارك، حيث تفقد الديوان العام للهيئة لتهنئة جميع العاملين والموظفين بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على قيم التضامن والتقدير التي تجسدها مثل هذه الجولات.

وبدأت الجولة لكل المركزيات والإدارات العمومية والفرعية بديوان عام الهيئة، حيث تبادل رئيس الهيئة التهاني القلبية مع الموظفين، متمنيا لهم ولأسرهم "كل الخير والسعادة بحلول تلك الأيام المباركة"، ومشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلونها طوال العام.

وأكد رئيس الهيئة أن شهر رمضان الكريم فرصة لتجديد الروابط الإنسانية، وتعزيز روح التعاون والتسامح، والتحلي بحسن الخلق، والتي تعتبر أساس نجاح أي عمل، كما تطرق إلى أهمية الاعتراف بالجهود الفردية والجماعية والمجهودات المبذولة من جميع العاملين لرفع مستوى الأداء العام لكل مهام الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

كما عبر الموظفون عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تُجسد رؤية الهيئة في تعزيز التواصل المباشر بين القيادة والموظفين، وترسيخ ثقافة رفع الروح المعنوية، والتي تعتبر دعامة لبيئة عمل إيجابية.