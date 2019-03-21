الشرطة الفيتنامية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين

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ضبطت الشرطة الفيتنامية في مدينة هو تشي مينه، اليوم الأربعاء، أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين على الإطلاق في المدينة .

وبحسب الصفحة الرسمية لشرطة مدينة هو تشي مينه، ضبطت وحدة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الأمن العام ووحدة مكافحة التهريب التابعة لحرس الحدود والشرطة المحلية 300 كيلوجرام من الميثامفيتامين في منزل بمقاطعة بينه تان بالمدينة.

وتم القيام بمداهمات أيضا بالتزامن في خمسة منازل أخرى مشتبه فيها في جنوب فيتنام وكذلك في منزلين في إقليم داك نونج في سنترال هايلاندس.

وتم القبض على 11 شخصا من بينهم ثمانية صينيين وثلاثة فيتناميين.

وقالت الشرطة إنه من المحتمل أن المخدرات قد جرى تهريبها عبر حدود لاوس من خلال إقليم كون توم الجبلي.

وبموجب القانون الفيتنامي، فإن عقوبة حيازة أكثر من 5ر2 كيلوجرام من الميثامفيتامين هي الإعدام.

وتأتي المداهمات عقب حوادث مرورية كبيرة جراء استخدام الميثامفيتامين في البلاد، بما في ذلك حادث تصادم خلف مقتل ثمانية مارة في إقليم هاي دونج بالقرب من هانوي.