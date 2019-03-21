رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يصل إلى باكستان تلبيه لدعوة نظيره عمران خان

وصل رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار رجال الأعمال الماليزيين، إلى باكستان، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن خان وكبار مسؤولي الحكومة الباكستانية كانوا في استقبال رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يعقد مهاتير محمد خلال تواجده في إسلام آباد مباحثات ثنائية مع نظيره الباكستاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها بين باكستان وماليزيا في مختلف المجالات لاسيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.