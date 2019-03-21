الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر مرافقة مقاتلتين روسيتين لقاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو يُظهر عملية مرافقة طائرتين مقاتلتين روسيتين لقاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52 اتش"،كانت تحلق في الأجواء فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية ،أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية عثرت على هدف جوي على مسافة كبيرة من الحدود الروسية وبدأت بمراقبته، مضيفا أنه تم تحديد هوية القاذفة ومرافقتها بمشاركة مقاتلتين من طراز "سوخوي-27" تابعتين لقوات الدفاع الجوي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد أن غيرت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي-52 اتش" مسار رحلتها في اتجاه معاكس للحدود الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى مكان مرابطتهما.