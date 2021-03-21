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بينها 3 بلدان عربية.. روسيا تسمح لمواطني مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

علم روسيا
علم روسيا
رويترز
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 6:54 ص

سمحت السلطات الروسية لطلاب مجموعة من الدول الأجنبية، بينها 3 عربية، للعودة إلى روسيا بهدف مواصلة الدراسة.

وقالت الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في بيان أصدرته السبت إن الحكومة أصدرت تصريحا للطلاب الأجانب بالعودة إلى روسيا لمواصلة الدراسة وفقا للقواعد التي حددتها وزارة العلم والتعليم العالي.  

وشددت الهيئة أن هذا السماح يخص مواطني الدول التي تعتبر الأوضاع الوبائية فيها آمنة وفقا لتقديرات السلطات الصحية الروسية.

وتشمل قائمة هذه الدول كلا من مصر وقطر والإمارات وأبخازيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام واليونان والهند وكازاخستان قرغيزستان وكوبا وجمهورية مالديف وجذر سيشال وصربيا وسنغافورا وتنزانيا وتركيا وفنلندا وسويسرا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية واليابان.

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