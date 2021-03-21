روسيا تسجل 9 آلاف و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 9 آلاف و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و456 ألفا و869 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1511 إصابة من الإصابات الجديدة و50 وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 881 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 648 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان تسجيل 371 وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 95 ألفا و30 شخصا، وأشار إلى أن 8 آلاف و743 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و96 ألفا و395 شخصا.