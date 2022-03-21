حملات لمراجعة إعلانات شوارع الدقهلية وإزالة غير المرخصة

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أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن مواصلة أعمال الحملات المكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

وقال محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه تم إزالة 20 من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالطريق الزراعي بنطاق الوحدة المحلية بالعصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

يذكر أن الحملات التي يتم تنفيذها تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية، قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.