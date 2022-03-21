أوكرانيا تعلن عن تدمير قرابة ألفي وحدة من المعدات الأرضية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، عن تدمير قرابة ألفي وحدة من المعدات الأرضية للعدو (روسيا) خلال 25 يوما من الحرب واسعة النطاق، مشيرأ إلى أنه تم تدمير البعض منها بمساعدة بريطانيا العظمى.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على تويتر: "خلال 25يوما، تقاتل أوكرانيا مجرمي الحرب الروس.. ودمرنا خلال هذه الأيام قرابة 1500 عربة مدرعة و500 دبابة للإرهابيين الروس. وتدمير جزء من هذه المعدات تم بفضل المساعدات الإنسانية البريطانية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

بحسب يوكرينفورم، "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية 11 كتيبة دبابات و34 كتيبة من العربات المدرعة القتالية، و5 فرق من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة و17 فرقة مدفعية وقرابة خمسة أفواج من الطائرات ومثلهم من الطائرات المروحية"، بحسب يوكرينفورم.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن الجيش الروسي دمر 214 طائرة مسيرة و1438 دبابة وعربة مدرعة، و150 بطارية صواريخ، و584 سلاح مدفعية، و1279 مركبة للجيش الأوكراني منذ بداية الغزو.

ولا يمكن التحقق من الأرقام التي يعلنها الطرفان الأوكراني والروسي بشكل مستقل.