وزيرة الخارجية الألمانية تتوقع قدوم 8 ملايين لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي

تتوقع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وصول عدد كبير من لاجئي الحرب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين على هامش مشاورات مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في بروكسل "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك جيدا أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قد فروا بالفعل، لكن هناك المزيد من الملايين سيفرون"، موضحة أن التقديرات الآن تشير إلى إمكانية قدوم ثمانية ملايين لاجئ.

وقبل أسبوعين فقط، قال منسق شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع وصول خمسة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى الاتحاد.

وذكرت بيربوك أن من فر في الأيام الأولى من الحرب كان لديه في الأغلب سيارة أو أقارب في دول أوروبية أخرى، مضيفة أنه مع تزايد وحشية الحرب الروسية، سيأتي المزيد من الناس "الذين ليس لديهم أحد في أوروبا، والذين لا يستطيعون أخذ أي شيء معهم".

وترى بيربوك أن التطورات تجعل من الضروري توزيع اللاجئين على جميع أنحاء أوروبا، قائلة: "علينا التوزيع من الحدود الخارجية مباشرة إلى الدول الأوروبية. على الجميع استقبال لاجئين".

واقترحت إنشاء "جسر جوي تضامني"، مشيرة إلى أن العدد الذي يجب أن يستقبله كل بلد يُقدر بـ"مئات الآلاف"، مضيفة أيضا أنه يجب توزيع لاجئين عبر الأطلسي.