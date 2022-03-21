قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة في الأجور، إلى جانب زيادة في نصيب الفرد من الدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية، أجرت تنقية لقواعد البيانات قادت إلى إخراج من وصفهم بـ«المتطفلين الذين لا يستحقون الحصول على الدعم».

وأشار إلى أنّ عملية التنقية المستمرة تؤدي إلى انخفاض مستمر في أعداد مستحقي الدعم، ما يعني زيادة في نصيب الفرد المستحق للدعم -وفق قوله-، لافتًا إلى أنّ محدود الدخل سيحصل على دعم أكثر مما يحصل عليه في الموازنة الحالية.

ودعا إلى ترشيد الاستهلاك واستخدام السلع الضرورية وفق الإمكان، وتقليل الاستيراد في الوقت الحالي، موضحًا أن الاستيراد يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.

وكان الرئيس السيسي، اطلع أمس الأحد، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، ووجه الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن.