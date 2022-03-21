البيت الأبيض: بايدن لن يسافر إلى أوكرانيا خلال رحلته في أوروبا

نفت الحكومة الأمريكية صحة تكهنات تحدثت عن إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، خلال رحلته إلى أوروبا في الأيام المقبلة.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر يوم الأحد إن " الجولة تهدف لمواصلة حشد العالم من أجل دعم الشعب الاوكراني ولمجابهة غزو الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا، ولكن ليس هناك خطة لزيارة أوكرانيا".

وأكدت ساكي في وقت لاحق أن بايدن سوف يزور بولندا في أعقاب لقاءات في بروكسل.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفلد، يوم الاحد إنها لا تعرف بوجود مناقشات حول قيام بايدن برحلة قصيرة إلى أوكرانيا.

وقالت إن الحكومة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا "فهذه بلد في حرب".

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى أوروبا في ثالث رحلة لبايدن إلى القارة منذ توليه مهام منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

ومن المقرر أن يشارك بايدن في قمة خاصة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في بروكسل يوم الخميس.

وقالت ساكي، سوف يعقد بايدن يوم الجمعة في وارسو لقاء ثنائيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض" سوف يناقش-بايدن- كيف يمكن للولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، الاستجابة للأزمتين الانسانية والحقوقية التي تسببت بها الحرب الروسية غير المبررة واللامنطقية على أوكرانيا".